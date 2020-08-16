«Ищет виноватых»: министр обороны Литвы объяснил страхи Лукашенко

https://static.news.ru/photo/06779db8-dfb5-11ea-81ec-fa163e074e61_660.jpg Раймундас Кароблис Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о военной угрозе его стране со стороны Литвы и Польши, не соответствуют реальному положению дел. Так министр обороны Литвы Раймундас Кароблис ответил на опасения белорусского лидера, высказанные в связи с наращиванием войск в соседних странах.

По мнению главы военного ведомства, слова Лукашенко являются реакцией на внутриполитические события в Белоруссии. Таким образом тот «пытается перевести стрелки кризиса на мнимую опасность внешнего вмешательства», передаёт ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT Литвы.

Заявления властей Белоруссии о вмешательстве других стран и угрозе извне являются попытками поиска виновных и оправдания действий против своих граждан, — сказал Кароблис.

Министр отметил, что проводимые в Литве учения и размещённые на её территории подразделения союзников по НАТО «являются средством сдерживания» и носят исключительно оборонительные задачи.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением вооружённого компонента на территории Литвы и Польши, где проводятся военные учения Североатлантического альянса. Вскоре стало известно, что он приказал перебросить перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Он объяснил это напряжённой ситуацией на западных границах.