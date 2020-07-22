Милонов: депутат должен быть готов к выборам в любое время

https://static.news.ru/photo/64065ae8-cc76-11ea-a0bd-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил роль нижней палаты парламента после принятия поправок в Конституцию РФ и рассказал о своих политических планах.

Политик сообщил, что в досрочных выборах и роспуске Госдумы нет смысла, так как до выборов осталось чуть больше года. Виталий Милонов отметил, что готов к разным вариантам развития событий, так как депутат «должен быть готов к выборам в любое время».

Есть точка зрения, что принятие конституции накладывает новые ответственные обязательства на депутатов Госдумы, и если раньше их роль сводилась к законотворческому процессу, то сейчас у парламентариев есть и гораздо большие полномочия, в том числе и в рамках формирования правительства. <...> До выборов, которые должны пройти в следующий созыв, осталось чуть больше года. И здесь необходимо, наверное, взвесить совокупность рисков и сложностей, которые возникнут. Лично я абсолютно спокойно отношусь ко всем вариантам, потому что считаю, что депутат должен быть готов к выборам в любое время, — отметил парламентарий в интервью NEWS.ru.

Виталий Милонов сообщил, что планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Однако, по его словам, если он проиграет выборы, то есть и другие предложения по работе.

Безусловно, в моих планах участие в избирательной кампании по тому избирательному округу, от которого я был избран в Петербурге. <...> Даже если по каким-то причинам я не смогу участвовать в выборах или победит другой кандидат, то для меня это не будет концом жизни. Но сейчас я бы хотел оставаться в парламенте. Не скрою, очень много звонят людей, которые хотят, чтобы я вернулся в Петербург и работал в парламенте города, но сейчас об этом рано говорить, — пояснил Виталий Милонов.

Он отметил, что любит свою работу и старается выполнять обязательства, которые взял на себя перед избирателями.

Как писал NEWS.ru ранее, Виталий Милонов рассказал о роли женщины в семье и должно ли государство вмешиваться в семейные конфликты. По мнению депутата Госдумы, вмешательство государства в личные дела «недопустимо», однако вопросы насилия в семье необходимо решать.

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