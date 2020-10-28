МИД Турции вызвал французского дипломата из-за карикатуры на Эрдогана

https://static.news.ru/photo/390584b0-194a-11eb-b376-fa163e074e61_660.jpg Фото: TurkishForeignMinistry/facebook.com

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Франции из-за карикатуры на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в журнале Charlie Hebdo.

Временный поверенный в делах Франции в Анкаре был вызван в МИД, где ему было высказано решительное осуждение карикатуры в журнале, — заявил источник журналистам французского журнала, сообщает РИА Новости.

Карикатура изображает турецкого президента сидящим в трусах и майке в кресле. В одной руке он держит банку с напитком, а другой поднимает платье женщины-служанки, под которым ничего нет. Под карикатурой стоит подпись: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Журнал опубликовал рисунок с турецким лидером на фоне обострения отношений между Парижем и Анкарой. Это произошло после убийства школьного учителя в пригороде Парижа и реакции на преступление французских властей.

Экстремист отрезал учителю голову в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Полиция застрелила мужчину. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo, который учитель показывал на уроках, рассказывая о свободе слова.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и заявил, что власти не откажутся от публикации подобных карикатур. Политик анонсировал строительство «просвещенного ислама» в стране, а также заявил о необходимости «освободить ислам Франции от иностранного влияния».

Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу. Турецкий лидер заявил, что ему «нужно лечить свою психику». После этого Франция отозвала своего посла из Анкары.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган лично подал иск к Charlie Hebdo, а в Турции завели уголовное дело из-за появление карикатуры на турецкого лидера.