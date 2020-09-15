МИД: США прервали диалог с РФ по антитеррору под надуманным предлогом

https://static.news.ru/photo/08735226-f764-11ea-96d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что диалог между РФ и США по борьбе с терроризмом был приостановлен по инициативе США под надуманным предлогом.

В 2018–2019 годах мы провели в Вене два раунда (четыре встречи) в рамках российско-американского диалога по контртерроризму, который был запущен по поручению президентов наших стран. В целом он был для нас полезен. Потом он был приостановлен по инициативе американцев под надуманным предлогом, — рассказал замминистра в интервью агентству «Интерфакс».

Он пояснил, что, по его мнению, кто-то в Вашингтоне не желает не только нормализовать отношения с Москвой, но и пытается пресечь сотрудничество по наиболее насущным вопросам.

В американском истеблишменте сейчас преобладает мнение, что чем хуже отношения с Россией, тем лучше, — уверен Сыромолотов.

Замминистра иностранных дел, курирующий международное сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, подчеркнул, что в Москве открыты к сотрудничеству, но оно невозможно без взаимной заинтересованности обеих сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ никогда не согласится «дружить с США против Китая».