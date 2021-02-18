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МИД РФ предложил всем иностранным дипломатам привиться от COVID-19

07:41, 19 февраля 2021 136
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ предложил пройти вакцинацию от коронавируса всем иностранным дипломатам, работающим в стране. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Информацию подтвердили и в самом дипломатическом ведомстве.

В МИД сообщили, что подобная практика приглашения на вакцинацию от вирусов распространена во многих странах. К тому же успешная борьба с коронавирусом требует как можно большего охвата привитых людей в стране.

Приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ, — сообщили в российском дипведомстве.

По данным «Коммерсанта», положительно ответили на предложение работники посольств из стран Азии, Африки, Латинской Америки и государств СНГ, в которых разрешено использование препарата «Спутник V».

В посольстве США заявили, что посол Джон Салливан не станет проходить вакцинацию «Спутником V», поскольку не хочется пользоваться дозой препарата, предназначенного для гражданина РФ.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что дипломаты США обращаются к правительствам государств, на территории которых они работают, с просьбой о вакцинации. Это объясняется тем, что в США не хватает произведённых препаратов. Также за дозами вакцины обратились и некоторые сотрудники Госдепа в Москве. При этом Госдепартамент не рекомендовал им пользоваться российским препаратом, поскольку его не одобрил американский регулятор.

«Коммерсант» также отмечает, что в ряде посольств сотрудникам ни запрещают, ни рекомендуют прививаться российской вакциной. Однако предупреждают, что в случае осложнений после вакцинации воспользоваться медстраховкой будет нельзя.

Ранее в центре Гамалеи дали прогноз по развитию коронавируса весной. Об этом писал NEWS.ru.

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