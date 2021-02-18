МИД РФ предложил всем иностранным дипломатам привиться от COVID-19

МИД РФ предложил пройти вакцинацию от коронавируса всем иностранным дипломатам, работающим в стране. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Информацию подтвердили и в самом дипломатическом ведомстве.
В МИД
Приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ, — сообщили в российском дипведомстве.
По данным «Коммерсанта», положительно ответили на предложение работники посольств из стран Азии, Африки, Латинской Америки и государств СНГ, в которых разрешено использование препарата «Спутник V».
В посольстве США заявили, что посол Джон Салливан не станет проходить вакцинацию «Спутником V», поскольку не хочется пользоваться дозой препарата, предназначенного для гражданина РФ.
Накануне газета The Washington Post
«Коммерсант» также отмечает, что в ряде посольств сотрудникам ни запрещают, ни рекомендуют прививаться российской вакциной. Однако предупреждают, что в случае осложнений после вакцинации воспользоваться медстраховкой будет нельзя.
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