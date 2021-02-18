МИД РФ предложил всем иностранным дипломатам привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/003fce34-49dd-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ предложил пройти вакцинацию от коронавируса всем иностранным дипломатам, работающим в стране. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Информацию подтвердили и в самом дипломатическом ведомстве.

В МИД сообщили , что подобная практика приглашения на вакцинацию от вирусов распространена во многих странах. К тому же успешная борьба с коронавирусом требует как можно большего охвата привитых людей в стране.

Приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ, — сообщили в российском дипведомстве.

По данным «Коммерсанта», положительно ответили на предложение работники посольств из стран Азии, Африки, Латинской Америки и государств СНГ, в которых разрешено использование препарата «Спутник V».

В посольстве США заявили, что посол Джон Салливан не станет проходить вакцинацию «Спутником V», поскольку не хочется пользоваться дозой препарата, предназначенного для гражданина РФ.

Накануне газета The Washington Post сообщила , что дипломаты США обращаются к правительствам государств, на территории которых они работают, с просьбой о вакцинации. Это объясняется тем, что в США не хватает произведённых препаратов. Также за дозами вакцины обратились и некоторые сотрудники Госдепа в Москве. При этом Госдепартамент не рекомендовал им пользоваться российским препаратом, поскольку его не одобрил американский регулятор.

«Коммерсант» также отмечает, что в ряде посольств сотрудникам ни запрещают, ни рекомендуют прививаться российской вакциной. Однако предупреждают, что в случае осложнений после вакцинации воспользоваться медстраховкой будет нельзя.

Ранее в центре Гамалеи дали прогноз по развитию коронавируса весной. Об этом писал NEWS.ru.