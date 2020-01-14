https://static.news.ru/photo/448aceb8-36e6-11ea-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая информация о юридическом аспекте ситуации с арестом российской дипломатической собственности в США может появиться в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

На всех уровнях в контактах с американцами этот вопрос ставится — наше посольство в Вашингтоне направляет ноты в госдепартамент США с просьбой предоставить доступ сотрудникам посольства к этой собственности, прорабатываются юридические аспекты. Думаю, в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему, — цитирует ТАСС заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что 2 сентября 2017 года Вашингтон прекратил работу генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке, арендуемого Москвой. Первые два объекта являются государственной собственностью России и наделены дипломатическим иммунитетом. Российские власти сочли подобные действия враждебными и обратились к властям США с требованием незамедлительно вернуть эти объекты. В марте 2018 года было объявлено о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва завершила подготовку к суду с США по поводу захвата российской дипломатической собственности, и что российская сторона «начинает судебные процедуры».