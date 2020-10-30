МИД РФ объяснил обвинения Лондона в российских хакерских атаках

https://static.news.ru/photo/b7a70bd0-1a9f-11eb-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинения британских властей в адрес России в кибератаках против организаций и официальных лиц, занимающихся подготовкой Олимпийских игр в Токио, свидетельствуют об убогости политического мышления, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Нам уже надоело комментировать непрекращающийся поток выдвигаемых в наш адрес голословных обвинений, — заявил Сыромолотов журналистам РИА Новости.

По его словам, эти информационные вбросы являются попытками бездоказательного обвинения России. Такая деструктивная линия поведения подрывает формирование системы международной безопасности.

Все эти набившие оскомину измышления красноречиво говорят об убогости политического мышления младших партнеров США с Туманного Альбиона, — подчеркнул дипломат.

По его словам, возникающие проблемы нужно урегулировать путём переговоров в различных форматах, но британские дипломаты вместо этого используют «подобные гнусные инсинуации».

Как писал NEWS.ru, аналитики из США обвинили русскоязычных хакеров из Восточной Европы в кибератаках на медицинские учреждения США. 29 октября в ФБР заявили, что против американской системы здравоохранения была предпринята хакерская атака, позже журналисты написали, что злоумышленники использовали программы-вымогатели.

Ранее Минюст США предъявил обвинения в хакерстве шестерым россиянам. Их обвиняют в распространении вируса NotPetya в 2017 году.