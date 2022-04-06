МИД РФ направил ноту в афганское посольство о признании дипломата Гарвала

МИД РФ направил ноту в посольство Афганистана о признании Джамала Насира Гарвала временным поверенным в делах страны в Москве. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

Сегодня МИД России направил ноту посольству Афганистана об официальном признании статуса этого афганского дипломата в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Расцениваем это как шаг на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов, — сказала Захарова в ходе брифинга.

По словам российского дипломата, контакты на уровне внешнеполитических ведомств между странами не прекращались даже после смены власти в Кабуле. Посольство России в Афганистане работает в обычном режиме. Сотрудники афганской дипломатической миссии в Москве были назначены предыдущей властью.

Гарвал стал первым дипломатом, направленным в Москву новыми властями Афганистана. Мария Захарова, комментируя этот факт, отметила, что «об официальном признании талибского режима (движение «Талибан признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в Афганистане говорить пока преждевременно».

Что касается афганского дипломата, Гарвал прибыл в Москву в феврале и получил аккредитацию в марте. МИД Афганистана информировал российских коллег об освобождении от должности предыдущего посла страны в Москве Саида Тайеба Джавада, который был назначен предыдущей администрацией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».