МИД РФ: Москва приветствует договорённости Ирана и МАГАТЭ по проверкам

https://static.news.ru/photo/c736d96c-7518-11eb-8f61-96000091f725_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия приветствует договорённости Исламской Республики Иран и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по проверочной деятельности, говорится в заявлении МИД РФ. Ведомство отметило, что Кремль призывает всех партнёров по ядерной сделке с Тегераном, а также Соединённые Штаты Америки работать без промедления для возвращения к её соблюдению.

Главное на сегодня в том, что благодаря вдумчивой и осмотрительной линии иранской стороны и грамотным действиям руководства МАГАТЭ создаётся столь нужное пространство для энергичных дипломатических усилий для «перезапуска на полную мощность» Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), — передаёт официальный сайт МИД РФ.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли РФ, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами страны.

Ранее президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в форме «пять плюс один». Он отметил, что работа в этом направлении будет вестись в тесной координации с европейскими и другими партнёрами.

Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.