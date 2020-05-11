МИД КНР выступил против переписывания истории Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/c9595ece-936c-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: AP/TASS

Вклад России и Китая в победу во Второй мировой войне не должен быть предан забвению. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории, — заявил дипломат во время брифинга.

Китай выступает за то, чтобы все члены международного сообщества защищали итоги Второй мировой войны, поддерживали мировую справедливость, а также вносили вклад в глобальное развитие и сохранение существующего миропорядка, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Дипломат напомнил, что во время разговора президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина китайский лидер заявил, что КНР и Россия понесли колоссальные потери и внесли огромный вклад в победу.

8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео главы Белого дома Дональда Трампа о победе во Второй мировой войне. Трамп упомянул только США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.

NEWS.ru писал, что бывший военный атташе США в РФ Питер Звак назвал инцидент непреднамеренным. Он подчеркнул, что Штаты не хотели принижать роль СССР в войне с гитлеровской Германией. По его словам, автор сообщения мог не осознавать вклад и жертву СССР, так как изучал историю в странах Западного фронта.