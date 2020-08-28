Меркель надеется, что Россия не отправит силовиков в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/d6bb8430-e91a-11ea-918c-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что РФ не задействует в Белоруссии резерв силовиков, созданный Кремлём для Минска. Таким образом политик ответила на просьбу дать оценку заявлению лидера РФ Владимира Путина о формировании подобных подразделений.

Я надеюсь, что дело не дойдёт до использования таких сил <...> Я обсуждала с российским президентом [Владимиром Путиным] то, что как раз касательно Белоруссии будет соблюдаться суверенитет страны, — цитирует главу кабмина ФРГ агентство ТАСС.

Она добавила, что Берлин не собирается менять политику в отношении РФ из-за ситуации с болезнью российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем, российский лидер отметил , что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем. Он также высказал мнение, что белорусские стражи правопорядка, ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью президента России Владимира Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.