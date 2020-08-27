Запад грозит России санкционным «списком Навального»

В США и Европе обсуждаются новые антироссийские санкции за «отравление» оппозиционера Алексея Навального. На днях заместитель госсекретаря Стивен Биган заявил, что Вашингтон примет меры в случае подтверждения версии немецких медиков. Между тем в Германии, где политик проходит лечение, призывают отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» в знак протеста против действий России. NEWS.ru спросил у экспертов, реальна ли перспектива очередных ограничительных мер и насколько жёсткими они могут быть.
Разговоры о санкциях оживились после того, как врачи берлинской клиники Charité, в которой лечится Навальный, заявили, что он, по всей видимости, был отравлен. Представители США сразу же намекнули России, что не оставят это безнаказанным.
Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, — заявил российский МИД после закрытых переговоров замгоссекретаря США Стивена Бигана и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Министерство торговли США 26 августа
Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — добавил Антонов.
По мнению аналитиков, санкции против российских НИИ не связаны с делом Навального, несмотря на то, что совпали с ним по времени. Такие шаги обычно готовятся долгое время, и американская сторона просто не могла разработать их за неделю.
По словам эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, остаётся только гадать, что имел в виду американский дипломат Биган. Ведь о его словах нам известно только в интерпретации российской стороны, заметил аналитик в комментарии NEWS.ru.
Санкции против НИИ введены уже в рамках действующего давно законодательства, и это не блокирующие санкции, а более жёсткий контроль за поставками этим организациям (презумпция отказа в поставке и лицензии). А что ещё американцы придумают, сложно сказать. Надо знать точно, что именно и как сказал Биган на переговорах.
Тем временем о санкциях против России задумались и в Германии. Старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги Джуди Демпси
У Германии нет политических или экономических причин становиться ещё более зависимой от российских энергоносителей, — полагает Демпси. — Продолжая поддерживать «Северный поток — 2», Германия компенсирует России нынешние низкие цены на газ.
Об этом же
Они всегда выступают против Запада, но у них есть виллы на Лазурном берегу, в Лондоне, на Мальте, Кипре или в Румынии, — поясняет издание. — Если лишить их возможности укрыться за границей и доступа к их роскошным автомобилям и яхтам, это станет серьёзным ударом по ним.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с NEWS.ru отметил, что немецкая внешняя политика куда более прагматичная, чем американская, поэтому ждать от Берлина резких шагов не стоит. Однако судьба «Северного потока — 2» действительно под вопросом.
Главную роль в вопросе «Северного потока — 2» играет отнюдь не то, что произошло с Навальным, а угроза американских санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве. Именно деятельность президента Доналдьда Трампа и законодателей США привела к тому, что этот проект сейчас приостановлен. Дело Навального если и окажет на него влияние, то существенно меньшее, чем позиция Америки.
По словам эксперта, немецкое правительство в связи с этим может не ввести официальные ограничительные меры, но перестать активно декларировать, что оно недовольно американскими санкциями против газопровода.
Энтузиазм немцев по поводу «Северного потока — 2» может ослабнуть, и они будут делать существенно меньше для того, чтобы этот проект был реализован. Но официальные санкции маловероятны: Германия не захочет сильно портить отношения с Россией, — отметил Макаркин.
Эксперт добавил, что конкретных шагов от ЕС и США стоит ждать после того, как предположение немецких врачей об отравлении Навального подтвердится. Если это произойдёт, Запад, скорее всего, ответит аналогом «списка Магнитского», в который могут войти как персоналии, так и институции.
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