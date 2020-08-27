Запад грозит России санкционным «списком Навального»

В США и Европе обсуждаются новые антироссийские санкции за «отравление» оппозиционера Алексея Навального. На днях заместитель госсекретаря Стивен Биган заявил, что Вашингтон примет меры в случае подтверждения версии немецких медиков. Между тем в Германии, где политик проходит лечение, призывают отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» в знак протеста против действий России. NEWS.ru спросил у экспертов, реальна ли перспектива очередных ограничительных мер и насколько жёсткими они могут быть.

Разговоры о санкциях оживились после того, как врачи берлинской клиники Charité, в которой лечится Навальный, заявили, что он, по всей видимости, был отравлен. Представители США сразу же намекнули России, что не оставят это безнаказанным.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, — заявил российский МИД после закрытых переговоров замгоссекретаря США Стивена Бигана и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Министерство торговли США 26 августа ввело санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов: 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также Государственного НИИ органической химии и технологии. По утверждению представителей ведомства, эти учреждения участвовали в разработке химического и биологического оружия. Ограничения касаются в основном экспорта и реэкспорта их продукции. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что действия американского Минторга вызывают недоумение.

Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — добавил Антонов.

По мнению аналитиков, санкции против российских НИИ не связаны с делом Навального, несмотря на то, что совпали с ним по времени. Такие шаги обычно готовятся долгое время, и американская сторона просто не могла разработать их за неделю.

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По словам эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, остаётся только гадать, что имел в виду американский дипломат Биган. Ведь о его словах нам известно только в интерпретации российской стороны, заметил аналитик в комментарии NEWS.ru.

Санкции против НИИ введены уже в рамках действующего давно законодательства, и это не блокирующие санкции, а более жёсткий контроль за поставками этим организациям (презумпция отказа в поставке и лицензии). А что ещё американцы придумают, сложно сказать. Надо знать точно, что именно и как сказал Биган на переговорах.​ Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Тем временем о санкциях против России задумались и в Германии. Старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги Джуди Демпси считает , что «отравление» Навального — ещё один повод для Берлина отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Если раньше подобный шаг смотрелся бы как уступка Вашингтону, то сегодня у немецких властей появился более морально оправданный предлог «похоронить» проект.

У Германии нет политических или экономических причин становиться ещё более зависимой от российских энергоносителей, — полагает Демпси. — Продолжая поддерживать «Северный поток — 2», Германия компенсирует России нынешние низкие цены на газ.

Об этом же пишет немецкая газета Handelsblatt. Помимо отказа от российского газа, издание предлагает ввести персональные санкции против связанных с Кремлём чиновников и олигархов, а также членов их семей.

Они всегда выступают против Запада, но у них есть виллы на Лазурном берегу, в Лондоне, на Мальте, Кипре или в Румынии, — поясняет издание. — Если лишить их возможности укрыться за границей и доступа к их роскошным автомобилям и яхтам, это станет серьёзным ударом по ним.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с NEWS.ru отметил, что немецкая внешняя политика куда более прагматичная, чем американская, поэтому ждать от Берлина резких шагов не стоит. Однако судьба «Северного потока — 2» действительно под вопросом.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Главную роль в вопросе «Северного потока — 2» играет отнюдь не то, что произошло с Навальным, а угроза американских санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве. Именно деятельность президента Доналдьда Трампа и законодателей США привела к тому, что этот проект сейчас приостановлен. Дело Навального если и окажет на него влияние, то существенно меньшее, чем позиция Америки. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

По словам эксперта, немецкое правительство в связи с этим может не ввести официальные ограничительные меры, но перестать активно декларировать, что оно недовольно американскими санкциями против газопровода.

Энтузиазм немцев по поводу «Северного потока — 2» может ослабнуть, и они будут делать существенно меньше для того, чтобы этот проект был реализован. Но официальные санкции маловероятны: Германия не захочет сильно портить отношения с Россией, — отметил Макаркин.

Эксперт добавил, что конкретных шагов от ЕС и США стоит ждать после того, как предположение немецких врачей об отравлении Навального подтвердится. Если это произойдёт, Запад, скорее всего, ответит аналогом «списка Магнитского», в который могут войти как персоналии, так и институции.