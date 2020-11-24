Матвиенко о Карабахе: требуется время, чтобы залечить раны

https://static.news.ru/photo/1bdaf8a2-2e9e-11eb-9935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе и оперативно принял решение о вводе миротворцев. Несмотря на это, сторонам конфликта необходимо время на восстановление, а ситуацию может взорвать «любое неосторожное слово», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В интервью «Известиям» спикер верхней палаты отметила, что конфликт в Нагорном Карабахе и его урегулирование не относится напрямую к компетенции СНГ и Парламентской ассамблеи СНГ. Однако члены Содружества всегда будут готовы выслушать азербайджанскую и армянскую делегации, если те будут поднимать соответствующий вопрос на предстоящей сессии этого органа.

В повестке дня у нас этой темы нет. Но если наши коллеги как-то её коснутся (нельзя этого исключать), то мы их внимательно выслушаем, — заверила Матвиенко.

Она также оценила вклад российской стороны в урегулирование конфликта. По её словам, необходимые действия были предприняты вовремя и пожар войны был потушен как раз тогда, когда противостояние могло привести к ещё большим жертвам.

Соглашение, достигнутое лидерами трёх стран — Азербайджана, Армении и России, я считаю беспрецедентным. Ключевую роль здесь сыграл наш президент. Оперативно принятое решение о вводе миротворческих сил в зону конфликта остановило боевые действия, кровопролитие, что было самым главным, — сказала Матвиенко.

Вместе с тем она считает установившееся перемирие достаточно хрупким. Матвиенко заметила, что «сейчас любое неосторожное слово может снова привести к обострению ситуации», поэтому необходимо быть крайне осторожными в оценках и заявлениях.

Требуется время, чтобы залечить раны, прежде всего раны в душах людей <...> Учитывая наши исторические связи с армянским и азербайджанским народами, к нам есть доверие. А доверие — самое главное в таких сложных вопросах, как урегулирование конфликта, — резюмировала спикер Совета Федерации.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что Россия предпринимает «энергичные усилия» для посредничества в нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Он добавил, что участники мирного процесса, в частности Россия, при этом следовали ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ.