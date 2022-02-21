Матвиенко назвала происходящее в Донбассе катастрофой и геноцидом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в центре Европы в течение семи лет происходит гуманитарная катастрофа, геноцид и обстрелы. Об этом Матвиенко сказала на внеочередном заседании Совбеза, имея в виду самопровозглашённые республики Донбасса.

Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий, — заявила парламентарий.

Матвиенко добавила, что в течение всего этого времени Россия на всех уровнях выступала за дипломатическое и политическое решение конфликта. Однако, добавила политик, Украина лишь имитировала исполнение Минских соглашений. И конфликт на Украине нужен Западу как антироссийский проект.

Заложниками этого антироссийского проекта оказались жители Донбасса, поэтому надо принимать решение и заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, что намерен подписать указ о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидеры Германии и Франции выразили разочарование таким решением.