Путин сообщил о скором подписании указа о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, что намерен подписать указ о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидеры Германии и Франции выразили разочарование таким решением. Они добавили, что готовы к продолжению контактов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин рассказал Шольцу и Макрону об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня глава государства получил обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ, — заявили в пресс-службе.

Ранее члены Совбеза России на внеочередном заседании высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

На заседании выступили все постоянные члены Совбеза, кроме главы Администрации президента Антона Вайно и спецпредставителя президента по природоохранной деятельности Сергея Иванова. За признание независимости выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки и директор ФСБ Александр Бортников, главы МИД, Минобороны и МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников.