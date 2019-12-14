Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По её мнению, за решением сложить с себя полномочия главы региона стоит его оценка своей деятельности и работы подчинённых при ликвидации последствий разрушительного паводка в регионе.
Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проявляется в чрезвычайных ситуациях. К большому сожалению, региональная команда не справилась. Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, — заявила спикер Совета Федерации журналистам.
Матвиенко напомнила, что президент России дважды выезжал на место ЧП и дал все необходимые поручения.
Федеральный центр выделял необходимые средства, оперативно реагировал на запросы, но дальше цепочка прерывалась. Очень много людей абсолютно справедливо высказывали своё недовольство — приближается зима, а их жилищные и иные проблемы не решены. Поэтому полагаю, что он, как человек самокритичный, дал такую оценку своей деятельности и команды и попросил об отставке, — пояснила она.
Сенатор добавила, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, занимавший ранее пост замруководителя МЧС России, справится с этой задачей и сделает всё от себя зависящее, чтобы люди как можно скорее пережили последствия трагедии.
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