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В Кремле считают, что на саммите «нормандской четвёрки» в Париже прорыва в урегулировании ситуации на Украине достигнуто не было.

Возобновился ли «нормандский формат» после изрядного перерыва? Да. Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Накануне «нормандского» саммита Песков, отвечая на...