Пикет, посвящённый Международному женскому дню, провели в Москве активисты леворадикальных и феминистских организаций. Участники акции читали стихи и рассказывали о борьбе за равноправие у памятника Надежде Крупской.
В пикете приняли участие несколько десятков человек. Выступающие читали стихи и отрывки из биографий революционерок. Активистки и активисты призывали бороться против «патриархальных ценностей» и капитализма, порождающих как социальное, так и гендерное неравенство.
Также протестующие отметили, что многие права женщин удалось закрепить благодаря социальным изменениям, произошедшим в России и мире после октябрьской революции 1917 года.
Акция была согласована со столичными властями. Полиция не препятствовалала её проведению.
Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министры Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии призвали мировое сообщество к достижению гендерного равенства к 2030 году. Заявление распространили представители финского правительства в Международный женский день.
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