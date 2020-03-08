https://static.news.ru/photo/32cd9396-6151-11ea-8a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Пикет, посвящённый Международному женскому дню, провели в Москве активисты леворадикальных и феминистских организаций. Участники акции читали стихи и рассказывали о борьбе за равноправие у памятника Надежде Крупской.

В пикете приняли участие несколько десятков человек. Выступающие читали стихи и отрывки из биографий революционерок. Активистки и активисты призывали бороться против «патриархальных ценностей» и капитализма, порождающих как социальное, так и гендерное неравенство.

Также протестующие отметили, что многие права женщин удалось закрепить благодаря социальным изменениям, произошедшим в России и мире после октябрьской революции 1917 года.

Акция была согласована со столичными властями. Полиция не препятствовалала её проведению.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министры Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии призвали мировое сообщество к достижению гендерного равенства к 2030 году. Заявление распространили представители финского правительства в Международный женский день.