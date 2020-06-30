Лондон обвинил Россию во враждебности

https://static.news.ru/photo/45b13e74-baf0-11ea-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Christian Reister/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на слушаниях в комитете палаты общин по обороне. Он заявил, что Россия действует враждебно по отношению к Соединённому королевству.

Таким образом он ответил на вопрос парламентариев о публикации The New York Times, в которой говорится, что Москва участвовала в сговоре с талибами, передаёт РИА Новости.

Это абсолютная правда, что такие как Россия страны предприняли множество враждебных действий против нас, — подчеркнул он.

При этом он не стал комментировать сам материал издания. Глава ведомства заявил, что знает о данных разведки, однако не может говорить об этой сфере. Он отметил, что власти страны стараются защитить и обеспечить безопасность военных, которые находятся в регионе.

Он отказался подтвердить или опровергануть информацию американского издания.

Мы лишь предпринимаем шаги [по защите военнослужащих], — сказал он.

Ранее вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден, писал NEWS.ru.