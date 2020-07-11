Арест хабаровского губернатора Сергея Фургала стал не только событием регионального значение, не просто ещё одним этапом борьбы с преступностью и расчётом по долгам девяностых, он является и серьёзным вызовом для ЛДПР и лично Владимира Жириновского.

Не случайно вождь либерал-демократов бросал с трибуны Государственной думы непривычно резкие для него обличения власти, сказав даже о том, что арестованного Фургала заставляли «возить коробки с деньгами в Москву», намекнув тем самым на коррупцию в администрации президента. Также Жириновский — опять-таки вопреки установкам Кремля — пообещал: «мы никогда Фургала из партии не исключим... он был лучшим губернатором за всю историю края».

Что же стоит за подобными эскападами главы ЛДПР и какое они могут иметь влияние на дальнейшую политическую судьбу партии?

Те «эксперты», которые вопили в 1993 году: «Россия, ты одурела» — после победы ЛДПР на думских выборах показали тогда свою полную профнепригодность, рассказывая ужасы о приходе во власть «русского националиста», «погромщика», «черносотенца» Владимира Жириновского. Как выяснилось уже очень скоро, у Кремля не было более надёжного и лояльного помощника, прикрывающего тыл как в Госдуме, так и во время избирательных кампаний, чем ЛДПР. Что во времена Ельцина, что во времена Путина Жириновский преданно служил исполнительной власти, достаточно вспомнить срыв по голосованию за импичмент Борису Ельцину в 1999 году.

Что примечательно — избирателей вовсе не волновали реальные действия ЛДПР, для них имели значения только слова Жириновского. Голосование за него на протяжении уже почти трёх десятилетий — один из самых примечательных феноменов постсоветской жизни в России. Люди прекрасно знают, что ЛДПР не будет делать ничего от провозглашаемого, но отдают ей свои голоса. Это своеобразная реакция, отражающая, с одной стороны, полное непонимание того, что происходит, чувство растерянности маленького человека в неожиданно изменившемся мире, с другой стороны — своеобразный эскапизм, протестное голосование.

Владимир Жириновский Сергей Булкин/NEWS.ru

Но как бы там ни было, для власти это очень выгодно — иметь подобный безопасный канал для слива накопившихся у населения негативных эмоций. Однако любой механизм, любая «канализация» рано или поздно приходит в негодность, стареет. Главный и единственный капитал ЛДПР, стержень, на котором всё держится — Владимир Вольфович Жириновский. В следующем году, когда состоятся очередные выборы в Государственную думу, ему будет уже 75 пять лет. С учётом того, что Геннадию Зюганову исполняется 7 лет, Сергею Миронову — 68, Григорию Явлинскому — 69, всё это создаёт очень невыразительный фон для избирательной кампании. Одни и те же фигуры лидеров, несменяемые десятилетиями.

Сам этот феномен также очень примечателен, поскольку ясно показывает и доказывает, что в России нет настоящих партий и настоящей публичной политики. Жириновский и Зюганов, первыми занявшие нишу в самом начале 90-х, пребывают в том же самом статусе почти 30 лет — вот где настоящий кадровый застой. Секрет заключается в том, что и ЛДПР, и КПРФ представляют собой ЗАО, где контрольный пакет находится в руках их вождей, потому и речи не может быть об их смещении. Можно купить место в Думе или Заксобрании, но не контрольный пакет.

Но то, что было удобно все предыдущие выборы, может оказаться уже мешающим в 2021-м, ибо тот состав Думы, который будет избран, станет работать и с тем президентом, который придёт к власти в 2024-м. Поэтому к его комплектации в Кремле подходят весьма тщательно и пристально, и старым парламентским партиям надо будет ещё заслужить право снова попасть в Думу. Да, АП было удобно и комфортно с ними работать, но времена меняются неизбежно.

Сергей Киселев /Агентство «Москва»

ЛДПР в этом смысле наиболее уязвима. За ней не стоит никакой идеологии или традиций, как у КПРФ. Без Жириновского у неё нет политического будущего. При этом количество ошибок, ею допускаемых, растёт. Выдвинутый либерал-демократами губернатор Фургал оказался под подозрением в организации убийств. Этим своим опрометчивым поступком партия поставила под сомнению сложившуюся систему, не оправдала доверия, подставила Кремль. Она как бы легитимизировала и санкционировала вхождение в элиту, которая так хочет казаться респектабельной, уголовника.

Вместо того чтобы признать сразу ошибку, ЛДПР начала публичную кампанию, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре сегодня проходят митинги в защиту Фургала, а в Кремле очень не любят подобных апелляций к населению за поддержкой. С учётом прежних грехов ЛДПР, о которых мы уже писали, отмечая количество криминала, проходившего в Думу по её спискам, это может переполнить чашу терпения в АП. Да, раньше на бандитов закрывали глаза, исходя из тогдашних понятий, и из пользы, приносимой ЛДПР, а сегодня уже не будут, ибо минусов оказывается больше, чем плюсов.

Сможет ли сыграть 75-летний Жириновский в очередной раз роль громоотвода на выборах? Если у Кремля появятся в этом хоть малейшие сомнения, ЛДПР спишут со счетов безжалостно. Сегодня Владимир Вольфович должен будет приложить максимум усилий, чтобы убедить АП в своей пользе и незаменимости. Пока он делает ложные ходы, как бы отказываясь покаяться. С учётом всей его предыдущей политической биографии можно предположить, что его сегодняшние возмущения — это только игра на публику, а за кулисами идёт интенсивный торг. Чем он закончится — будет уже ясно по итогам местных выборов в сентябре. Если списки ЛДПР будут снимать, если партия получит мизерный результат, то это станет ясным сигналом для спонсоров, что пора вкладываться в иные проекты в преддверии 2021 года.