Лавров: Запад может ввести санкции за операцию ОДКБ в Казахстане

Очередные санкции могут последовать со стороны стран Запада в связи с операцией миротворцев в Казахстане, проводившейся по решению Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. При этом он отметил, что Москва готова к любому развитию событий.

Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на всё, — сказал министр, отвечая на вопрос о возможных санкциях.

Лавров заверил, что Москва готова к этому и вообще любому развитию событий. Он пояснил, что все механизмы экономических связей, зависящие от контролируемых Западом структур, содержат риски, но российская сторона от них быстро избавляется, прежде всего в высокотехнологичных областях.

Ранее Лавров заявил, что «Запад зарвался», комментируя требование США вернуть российские войска в казармы. Он подчеркнул, что Москву категорически не устраивают подобные подходы. Министр добавил, что Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, и знает как и умеет обеспечить свою безопасность.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками. 13 января подразделения российских войск сил ОДКБ начали покидать республику.