«Запад зарвался»: МИД ответил на требование США вернуть войска РФ в казармы

Требование США вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, Запад зарвался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман сказала, что возвращение российских вооружённых сил от границы с Украиной в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по якобы потенциальному «вторжению» РФ в соседнее государство.

Нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы. Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности. — NEWS.ru), оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить, — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что Москва не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, и РФ знает как и умеет обеспечить свою безопасность. Как подчеркнул министр, Россия выступает за то, чтобы вопросы по гарантиям безопасности с США и НАТО решались на основе баланса интересов.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.

Несмотря на позицию Запада, Лавров назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене. Министр сказал, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.