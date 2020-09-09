Лавров сравнил реакцию Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

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Действия Германии в ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным напоминают ситуацию вокруг отравления в Солсбери и катастрофой малайзийского Boeing MH17.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. По словам дипломата, это напоминает ситуацию, когда от российского государства требуют расследования, а на его запросы при этом не отвечают.

Лавров отметил, что Москва привыкла к голословным обвинениям. По его словам, официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство здесь ничего сделать не может, но параллельно требует от РФ провести расследование.

Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и так мы не имеем никакой информации, в том числе о том, где находятся российские граждане — Скрипали, — сказал Лавров.

Глава МИД также провёл параллель с истории вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing. Как напомнил Лавров, тогда Нидерланды обвиняли Россию в отказе от сотрудничества в ответ на предложения российских властей провести «разбор всех без исключения фактов». При этом под «сотрудничеством» подразумевалось признание Россией своей вины.