Лавров пошутил над «соревнованием» стран по вмешательству в выборы в США

https://static.news.ru/photo/27f43cb6-f447-11ea-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: sco-russia2020.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров с юмором прокомментировал вмешательство стран в американские выборы. Дипломат заявил, что Кремлю «обидно» за второе место после Китая в рейтинге стран, якобы влияющих на процесс голосования в США.

Уже комментаторы задают вопросы политикам — «кто больше вмешивается [в американские выборы]: Россия, Китай или Иран?» Вот в этом «состязании» через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика, — цитирует министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия привыкла во всём быть первой. Чиновник отметил — Кремль готов к честному разговору с Соединёнными Штатами Америки по вопросам обвинений о вмешательстве в выборы. По его мнению, РФ много раз предлагала Белому дому разобраться с «абсолютно голословными обвинениями» во вмешательстве в процесс голосования.

Лавров напомнил, что несколько лет назад в Белом доме приняли постановление о поддержке Украины. Согласно документу, Госдеп США обязуется выделять $200 млн ежегодно на материальную помощь неправительственным организациям в РФ и на работу с гражданским обществом в РФ.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил на год действие указа, который предусматривает введение санкций в отношении иностранцев и зарубежных компаний за вмешательство в ход выборов в США. Он добавил, что подобные действия стали интенсивнее с развитием цифровых технологий. Одновременно появились значительные уязвимости.

7 августа 2020 года глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в США и в других государствах, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Белого дома в отношении троих граждан РФ.