Лавров: отношения РФ и Ирана не будут зависеть от «прихотей» США

Отношения России и Ирана не будут зависеть от «прихотей» Соединённых Штатов, которые хотят навредить двустороннему партнёрству, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Наши отношения развиваются, исходя из интересов двух государств, двух народов, и мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону, — заявил российский политик по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
По его словам, некоторые международные игроки пытаются нелегитимными способами ограничить взаимовыгодное сотрудничество двух стран, «злоупотребляя» односторонними рестрикциями, противоречащими международному праву.
Лавров подчеркнул, что это воспринимается как нелегитимные попытки, если говорить о Соединённых Штатах прошлой администрации, злоупотребления «возможностями придавать экстерриториальный характер своему национальному законодательству».
И в этой ситуации мы, конечно же, выбираем формы сотрудничества, партнёрства, которые не будут зависеть от прихотей того или иного нарушителя международного права, — добавил глава МИД РФ.
Как писал NEWS.ru, ранее Лавров сообщил, что российский МИД надеется на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это станет условием выполнения сделки Исламской Республикой Иран.