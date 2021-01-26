Лавров: отношения РФ и Ирана не будут зависеть от «прихотей» США

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МИД РФ надеется на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время переговоров со своим иранским коллегой Мохаммедом Зарифом 26 января 2021 года. Это станет условием выполнения сделки Исламской Республикой Иран.

У нас единая позиция. Мы заинтересованы в его (СВПД. — NEWS.ru) полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение положений этого важнейшего документа всеми...