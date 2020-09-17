Лавров оценил идею конституционной реформы в Белоруссии

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Глава российского МИД Сергей Лавров положительно отнёсся к идеи президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости проведения конституционной реформы в республике.

На мой взгляд он (Лукашенко — NEWS.ru) предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой, — отметил политик в интервью телеканалу RTVI.

Лавров напомнил, что белорусский лидер заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы. По его словам, благодаря этому возможен национальный диалог. Но к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоёв общества.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.

В свою очередь Координационный совет (КС) белорусской оппозиции поблагодарил Европейский парламент за поддержку.