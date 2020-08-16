Лавров обсудил с Помпео график двусторонних контактов

https://static.news.ru/photo/066e7d66-dfcc-11ea-a8ad-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Лавров и Помпео также обменялись мнениями по поводу предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров государств-членов СБ ООН в связи с обострением диалога по иранскому вопросу.

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил полную поддержку Москвой резолюции СБ ООН 2231, создавшей правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Он отметил, что это соглашение стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности на Ближнем Востоке.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров и Помпео обсудили обвинения США в адрес России о «сговоре с талибами». Лавров назвал заявление Вашингтона о сговоре недобросовестными манипуляциями и попросил представить доказательства своих утверждений. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, они так не появились.