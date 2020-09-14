Лавров не видит оснований для уголовного дела по ситуации с Навальным

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет достаточных оснований для возбуждения следственными органами РФ уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определённые процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела, — заявил министр в интервью телеканалу RTVI.

Он добавил, что Запад зациклен на инициации уголовного дела.

Министр рассказал, что проведены допросы пятерых человек, общавшихся с Навальным в день отравления и сопровождавших его до вылета из Томска. Также он уточнил, что одна из женщин, кто был замечен в компании оппозиционера, скрывается от следствия, и, по слухам, могла передать образцы в немецкую лабораторию.

Все это (доследственные действия — NEWS.ru) сделано. Если бы даже все это называлось «уголовным делом», большего мы предпринять не можем, — подытожил Лавров.

Он напомнил о грамотных и слаженных действиях пилотов, посадивших самолёт с Навальным в Омске, а также бригады скорой, оказавшей грамотно первую помощь Навальному.

Какое же это счастливое стечение обстоятельств? <...> То есть нам даже отказывают в том, что мы действуем, как и должны были бы. Это ведь глубоко сидит в головах тех, кто сочиняет такие вещи, — сообщил глава МИД.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи клиники Charité, отметив, что им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы. По словам врачей, сейчас блогер может самостоятельно вставать с постели.