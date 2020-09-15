Лавров и Маас обсудили ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/98619c7a-f779-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Политики обсудили взаимодействие по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подтвердил свою готовность к сотрудничеству по этому делу. Он также призвал отказаться от дальнейшей политизации случившегося с основателем ФБК.

Кроме того, российская сторона подчеркнула, что использование ОЗХО для расследования этого дела не должно быть преградой для контактов Москвы и Берлина по обычным каналам правовой помощи.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже медики установили диагноз и сообщили его жене Юлии и брату.

Супруга политика написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить Навального на лечение в ФРГ. Когда его состояние стабилизировалось, омские медики дали согласие на транспортировку. За ним прилетел спецсамолёт из Германии.

Сейчас российский оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charité. Навальный находился в коме более двух недель. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось. После этого пациента вывели из состояния искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. Во вторник в Instagram Алексея Навального появился первый после выхода из комы пост. Оппозиционер поприветствовал своих подписчиков и рассказал о том, как проходит его восстановление. Публикацию иллюстрирует фото вместе с женой и детьми.

Российские власти уже прокомментировали заявление Навального о своём намерении вернуться в Москву. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, каждый гражданин имеет право уезжать и возвращаться на родину, писал NEWS.ru.