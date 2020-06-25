Социологи из ВЦИОМа узнали у россиян, в каких сферах деятельности можно добиться успеха, не опираясь на чью-то помощь, своими силами. Оказалось, что самыми эффективными социальными лифтами наши сограждане считают спорт и армию. Зато политика и госуправление в представлении людей — закрытый клуб, куда нельзя попасть без денег и знакомств. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что государству очень важно наладить работу этих лифтов и позволить поколению 25+ войти в политику. Возможно, в этом смогут помочь поправки в Конституцию.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, в каких сферах жизни, по их мнению, можно добиться успеха, опираясь исключительно на собственные силы и таланты. Оказалось, что самыми непроницаемыми для простого человека без денег и полезных связей наши сограждане считают политику и государственное управление. Зато в качестве наиболее перспективных социальных лифтов они видят спорт и армию.

Согласно данным исследования, 86% респондентов считают, что в спорте можно достичь вершин, опираясь исключительно на себя, 11% в это не верят. 84% считают, что собственных качеств достаточно для продвижения по службе в армии (те же 11% придерживаются противоположной точки зрения). Ещё одним перспективным направлением деятельности они видят науку (82% считают, что успеха здесь можно добиться самостоятельно, 15% думают иначе). Также эффективными социальными лифтами россияне видят работу в общественных организациях (76% против 18%), бизнес (71% против 26%), и даже шоу-бизнес (66% против 28%). Следом идёт Русская православная церковь: 63% опрошенных считают, что здесь достаточно своих возможностей для продвижения, в то время как 15% думают, что это не так, при этом 22% вообще затруднились оценить этот вариант. Это объясняется тем, что особенности деятельности столь крупной религиозной организации далеко не очевидны для людей светских.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По результатам этого опроса ВЦИОМа хорошо видно, какие сферы деятельности кажутся россиянам закрытыми для обычных людей. Так, целых 43% респондентов считают, что без блата невозможно добиться успеха в госуправлении, 46% придерживаются такого мнения о политике в целом. Причём у людей в возрасте от 18 до 24 лет, которым все горы по плечу, эти две сферы также оказались в лидерах антирейтинга: 33% и 45% соответственно соваться в госуправление и политику без денег и связей не рискнули бы.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru отметил важную особенность работы социального лифта в нашей стране: по его словам, элита готова привлекать новых исполнителей, но не готова подвергать себя риску замены.

В нынешней России политический класс во многом формируется по принципу обмена услуг, лояльности, продвижения своих, наличия связей, личностные и деловые качества вторичны. Люди это видят, знают, что и отражают опросы. Поэтому россияне считают, что политика и госуправление — это сферы, где меньше всего шансов добиться успеха собственными силами. Если ты «ничей», то про карьерный взлёт можно забыть. Политическая элита оторвана от населения в том числе и потому, что её представители знают цену своего успеха. Конкурентные отношения в спорте не сравнить с имитацией отбора в политике. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

При этом эксперт отметил, что наличие подъёма подразумевает и наличие спуска, а значит, человек, занимающий высокую социальную позицию, может при определённых условиях её утратить. Но для существования двунаправленной вертикальной мобильности требуется наличие проектов, предъявляющих высокие требования к политику и возлагающих на его плечи реальную ответственность за ход дела.

У нас же удобность, сервильность, лояльность ставятся во главу угла. Отбор не носит по-настоящему конкурентного характера. Главным аппаратным умением становится способность уйти от ответственности, а не наоборот. В общем, люди правы. Но это долгая история. Даже выборы у нас не механизм перемен, а инструмент консервации, — сказал он.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что в целом молодёжь больше верит в то, что может пробиться наверх, и это новое поколение действительно считает, что может реализоваться в любой сфере.

То, что в аутсайдерах оказались госуправление и политика, это ожидаемо, потому что всем кажется, что там срабатывают связи. И это во много показатель того, что в последние десятилетия мы не видим успешных молодых людей в этих сферах. Люди видят успешных молодых людей в шоу-бизнесе, предпринимательстве, но в политике люди видят, наоборот, геронтократию. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Также Добромелов считает показательным резкое падение веры в себя у людей в возрасте от 35 лет, и это говорит о том, что поколение 35–50-летних самое потерянное. Кто сумел достичь успеха на волне нулевых и десятых годов — те верят в себя. Те, кто не смогли — разочарованы.

Если посмотреть на опрос, становится понятно, что ниша, в которой сейчас «тромбы» с социальными лифтами, — это государство. И это показывает запрос на перемены в этой системе. И как раз поправки в Конституцию, поскольку по сути они означают реформу в системе госуправления, должны дать возможность для людей возрастной группы 25+ прийти в политику, это очень важно. Кроме того, это показывает, что, к сожалению, конкурсы вроде «Лидеров России» кардинально не поменяли ситуацию. Конкурсы есть, а лифтов нет, — сказал он.

Руководство страны, в том числе её первое лицо, много времени уделяют планам по увеличению деловой активности населения, хотят видеть россиян более инициативными и полезными. При этом политическая жизнь страны уже 20 лет активно консервируется, и граждане это видят. Может ли быть эффективным сильно прихрамывающее на одну ногу государство — это вопрос уже не отдалённого, но самого скорого будущего.