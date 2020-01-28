Вторые сутки никто не может официально подтвердить, уходит ли «вечный помощник» Владислав Сурков из Кремля или нет. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков остаётся в неведении и на вопросы досужих журналистов ссылается на то, что не блюдёт административную дисциплину и не следит за тем, приходит ли коллега Сурков на своё рабочее место или уже погрузился в медитацию, стремясь узреть будущее.

Как мы уже отмечали, ситуация напоминает коллизию двухлетней давности, когда тот же политолог Алексей Чесноков объявил об уходе в отставку своего покровителя Суркова. Но, в конце концов, все остались на своих местах. Не исключено, что помощник по делам ближнего зарубежья опять таким же образом, запуская неофициальную информацию через своего проверенного сотрудника, тестирует отношение к себе первого лица государства.

Тем более, что тут же, как по команде, в разных медийных источниках появились публикации о том, что новая вероятная связка Дмитрий Козак — Михаил Бабич, которым-де поручили решать вопросы с ближним зарубежьем, остаются сторонниками исключительно жёсткой линии. А потому не ясно, кто же в отсутствие опытного Владислава Юрьевича наполнит такую политику тонкими смыслами, на которые был так горазд потенциальный отставник. Притом, что вопрос о том, насколько всё-таки тонкие сурковские подходы были эффективны, не ставится. Как говорится, известное соперничество кремлёвских башен ещё никто не отменял, а приближение особого переходного периода делают прежние расхождения ещё острее.

Владислав Сурков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

И очередной то ли лёгкий шантаж со стороны Суркова, то ли его естественное желание снять с себя груз многолетней ответственности — по-любому вписываются в эту картину. Ещё даже не появилось официального подтверждения ухода помощника президента в область просветления и воспарения, как уже стала циркулировать информация, что, дескать, собирает картонные коробки с вещами его непосредственный подчинённый в кремлёвской администрации, шеф управления по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов. Иными словами, просачиваются данные о возможном демонтаже и административного наследства Владислава Суркова. Тем более, в последнее время это управление критиковали за отсутствие каких-либо свежих идей по части разрешения различных застарелых проблем что с Украиной, что с той же Абхазией. Вроде бы последние события в южной республике, приведшие к уходу лидера, которого яростно поддерживала команда Суркова, стали критической массой, вызвавшей локальный кризис этого направления в работе.

Одновременно инсайдеры вообще пророчествуют об уходе нескольких десятков сотрудников администрации президента под предлогом коррекции направлений работы и общего омоложения. Впрочем, если такие тренды характерны для нового правительства, то почему Старая площадь должна оставаться в стороне. В таком контексте и отставка самого Владислава Юрьевича, когда её, наконец, подтвердят, может уже не восприниматься как сенсация.