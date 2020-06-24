Кремль поддерживает позицию Мадуро по взаимодействию с оппозицией

https://static.news.ru/photo/8fb2a064-b60c-11ea-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Ruben Sevilla Brand/dpa/Global Look Press

Россия поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию диалога с венесуэльской оппозицией.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. По его словам, Москва приветствует уже достигнутые договорённости с представителями оппозиции в вопросах противодействия эпидемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

Мы поддерживаем позицию президента Мадуро, его правительства, направленную на развитие национального диалога с оппозицией, — сказал российский министр.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро. Лидер подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Мадуро при этом заявил, что Гуайдо является марионеткой Вашингтона. США и ряд других западных стран признали лидера оппозиции в качестве президента Венесуэлы. РФ, КНР, Турция и некоторые другие страны заявили, что легитимным главой Венесуэлы является Мадуро.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом, «когда придёт время». Ранее Трамп заявил, что он открыт для встречи и разговора с Мадуро, но хочет обсудить его уход из власти.