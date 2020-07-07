Кремль не знает заказчика рекламы поправок к Конституции, идущей в соцсетях

https://static.news.ru/photo/afd78fa6-c03b-11ea-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская /Агентство «Москва»

В Кремле не знают, кто является заказчиком рекламной кампании поправок в Конституцию, которая идёт в соцсетях, хотя голосование уже закончилось. Теперь пользователей пытаются с помощью баннеров убедить в легитимности процедуры.

Мне неизвестно о том, что Кремль имеет отношение к этой кампании. Я не знаю, кто заказчик этой рекламы, поэтому ничего не могу вам сказать, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он при этом добавил, что «итоги голосования продолжают обсуждаться». Песков также предположил, что люди, участвовавшие в электронном голосовании, будут выступать за такую форму волеизъявления и в будущем. Представитель Кремля добавил, что и он сам относится к таковым.

Общероссийское голосование по поправкам прошло 1 июля. Это был основной день, но власти растянули процедуру на неделю, объясняя это необходимостью не допустить скученности ввиду ситуации с распространением коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. Несколько месяцев активно велась реклама, призывающая прийти на голосование. При этом, многие видели в ней агитацию граждан за изменение Конституции.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в плебисците приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в итоге заявил, что «де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».

4 июля поправки вступили в силу, а политическая реклама в соцсетях не прекратилась. Пользователи Instagram пожаловались на навязчивую рекламу в stories от аккаунта «За Конституцию». Её авторы пытаются убедить зрителя, что явка на голосовании была рекордной, и это «признак принятия», за электронным голосованием будущее, и в целом всё прошло «честно, прозрачно и легитимно». Такая же реклама появляется у пользователей Facebook и «ВКонтакте».

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях.

Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу, что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%, писал NEWS.ru.