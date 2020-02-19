https://static.news.ru/photo/bc728076-532c-11ea-9639-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников считает, что вносить изменения в преамбулу Конституции в настоящее время нецелесообразно.

Моё личное мнение, что преамбулу лучше не трогать, — цитирует ТАСС Крашенинникова.

Однако он не исключил, что на последнем заседании комитета возможно рассмотрение этого вопроса.

Как писал NEWS.ru, ранее Крашенинников рассказал, что в Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства.