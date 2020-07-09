Козак о переговорах с Украиной: напоминают театр абсурда

https://static.news.ru/photo/b8b5806c-c1d8-11ea-b6a9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры с Украиной по Донбассу напоминают «театр абсурда», заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда, — отметил политик.

Козак считает, что представители Украины уже несколько месяцев пытаются максимально затянуть переговоры. Из-за этого диалог с Киевом не становится «конструктивным и открытым».

А ведь время неумолимо. Конфликту уже шесть лет. Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины, — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

По его словам, в Кремле иногда возникает желание «стукнуть кулаком по столу». Однако российская сторона намерена «делать всё», чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта, сообщает ТАСС.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к властям Украины. Он обвинил их в срыве переговоров по прекращению огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные ещё в июле 2019 года, пояснил Грызлов.

Как писал NEWS.ru, глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности. Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения.