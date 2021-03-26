Коммунисты просят Зюганова остановить депутата Рашкина

https://static.news.ru/photo/26adcfba-8e76-11eb-9b61-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Депутаты КПРФ направили жалобу на имя своего лидера Геннадия Зюганова на действия Валерия Рашкина. Однопартийцы утверждают, что глава Московского горкома продвигает на выборы в Госдуму своих кандидатов.

Рашкин уже отклонил кандидатуру Николая Сергеева, который был выдвинут на выборы от 203 округа и предложил вместо него некоего Виталия Петрова, который даже не состоит в КПРФ. Причём такое случается не в первый раз, приводит аргументы коммунистов Nation News. На выборы в Мосгордуму в 2019 году Рашкин также выдвинул своего человека.

Это был некто А. Исполатов, который вообще не работал с населением, не пользовался уважением среди соратников и занял по результатам голосования последнее место. Коммунисты считают, что такое поведение Рашкина противоречит партийной этике и уставу партии. Сам депутат никак не отреагировал на претензии в свой адрес.

Рашкин уже попадал в поле зрения Зюганова, когда попытался поддержать Навального. Лидер КПРФ пригрозил выгнать его из партии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил о возможной отмене государственных пенсий. По его словам, этот вопрос явно рассматривает правительство.