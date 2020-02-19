Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отклонил поправку, которая предлагала переименовать должность главы государства в Конституции, назвав её «верховный правитель».
Эту идею предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, Россия должна отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей,
Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников рассказал, что в Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства.
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