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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников считает, что вносить изменения в преамбулу Конституции в настоящее время нецелесообразно.

Моё личное мнение, что преамбулу лучше не трогать, — цитирует ТАСС Крашенинникова. Однако он не исключил, что на последнем заседании комитета возможно рассмотрение этого вопроса. Как писал NEWS.ru, ранее Крашенинников...