Кадыров опроверг слова о призыве к бомбёжке Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, что его предложение начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины не было призывом к началу массовой бомбёжки, а является желанием скорейшей ликвидации террористов и бандеровцев. Об этом чеченский лидер написал в Telegram-канале в ответ на видео Михаила Ходорковского.

Я, в свою очередь, никогда не предлагал бомбить Украину, вместо этого я предлагаю усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов, — пояснил Кадыров.

В видеообращении к россиянам бывший глава ЮКОСа посоветовал тем выходить на протесты или молиться, поскольку «Путин готовит к запуску ядерное оружие, а Кадыров призывает бомбить украинские города». Кадыров в ответ обвиняет Ходорковского в провокации и сеянии паники, добавляя, что ядерный арсенал России предназначен исключительно для самообороны.

Просьба о начале крупномасштабной спецоперации по всем направлениям была высказана Кадыровым сегодня днём. Он уточнил, что российские войска не должны нянчиться с бандеровцами и ВСУ, так как единственный язык, который они способны понять, это язык силы. Помимо этого, он посоветовал задаться вопросом, какой России смысл останавливаться сейчас, когда страны Запада уже сделали всё возможное, чтобы навредить РФ.