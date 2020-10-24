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Кабмин одобрил выделение средств на создание тульского онкоцентра

15:29, 24 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву на предоставление субсидий для строительства Тульского областного онкологического центра в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», следует из сообщения, опубликованного на сайте кабмина.

Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Как уточняется, проект позволит в значительной мере повысить качество и доступность медицинской помощи онкобольным, которые проживают в Тульской области.

Ранее NEWS.ru писал, что онкобольные в Перми столкнулись с тем, что не могут попасть к врачу, если не имеют на руках свежего результата теста на коронавирус. При этом пациенты вынуждены проходить тестирование за свой счёт.

Речь идёт о местных поликлиниках, где врачи отказываются принимать больных без отрицательного теста на коронавирус.

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