https://static.news.ru/photo/6786fb60-2a31-11ea-aaff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне выразил уверенность, что его страна будет представлена на праздновании Дня Победы в 2020 году в Москве на высоком уровне.

Вторая мировая война была самой трагической страницей в истории еврейского народа, и мы помним, что в те тяжёлые годы евреи в рядах Красной армии плечом к плечу с бойцами многих других национальностей сражались против абсолютного зла — нацизма, — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Известно, что Кремль пока не получил ответа от лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на приглашение принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан может отказаться от поездки в Москву на 9 Мая из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.