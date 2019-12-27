https://static.news.ru/photo/9e3fcdb2-28d8-11ea-a7e1-fa163e074e61_660.jpg 1968. Пражская весна Фото: Rooney Christopher/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан может отказаться от планов принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

По его словам, некоторое время назад он принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву, однако сейчас размышляет, «не ехать ли туда вообще».

Или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: «Что если бы вы перелистнули [эту] страницу [своей истории] и перестали бы вспоминать о годовщине [Победы]?», — заявил он в интервью изданию Parlamentnilisty.

Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ выпустил специальное заявление по поводу принятого в Чехии закона, признающего 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году. Ведомство посчитало, что это решение идёт вразрез с российско-чешским Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве.