Киев не скрывает использование беспилотников Bayraktar в зоне перемирии с ЛНР и ДНР, потому что США одобряют подобные действия Украины. Такое мнение «ПолитЭксперту» высказал политолог Владимир Корнилов.

Действия Киева и обострение конфликта получили одобрение от министра обороны США Ллойда Остина, который 19 октября посетил Киев, встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Тараном. <...> Поскольку хозяин основной дал добро, или, может быть, даже приказ, страна не собирается ничего в этом плане менять, — пояснил Корнилов.

Он также добавил: украинская сторона считает, что минские соглашения должны соблюдать только представители ЛНР и ДНР. По мнению Корнилова, Украина вышла из международных договорённостей как только захватила село Старомарьевка в ДНР. Киев считает, что у нее развязаны руки, а значит — Берлину надо договариваться с Вашингтоном об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен поставить Москву на место «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском формате».