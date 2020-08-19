Хасбулатов рассказал, что Горбачёв мог частично сохранить СССР

https://static.news.ru/photo/e968bc38-e24e-11ea-82ef-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

У последнего главы Советского Союза Михаила Горбачёва была возможность предотвратить полный распад государства в той форме. Об этом заявил последний председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов.

Горбачёв смог бы вытянуть, сохранить в составе СССР союзные республики, ну, восемь-девять, от силы десять. А там ещё не известно. Если бы не этот кэгэбэшный переворот и последующий уже более «удачный» заговор, — заявил он в интервью «Комсомольской Правде».

Хасбулатов пояснил, что имел ввиду Беловежские соглашения и добавил, что если бы сам в это время находился в Москве, то распад Советского Союза можно было предотвратить. Экс-председатель Верховного Совета тогда был в командировке в Сеуле, но, «примчался бы в Москву с каким-то батальоном десантников, не позволил бы им подписать это соглашение».

О распаде СССР Михаил Горбачёв заявил в обращении к народу 25 декабря 1991 года. До этого, 8 декабря, руководители России, Белоруссии и Украины подписали соглашение, которое обозначало прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Позднее этот акт получил название «Беловежское соглашение».

Как писал NEWS.ru, ранее Горбачёв рассказал о главной ошибке белорусского президента Лукашенко.