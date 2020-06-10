Грызлов заявил о необходимости диалога между Киевом и Донбассом

https://static.news.ru/photo/5acdef4a-ab5b-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил о необходимости диалога в ежедневном формате между Киевом и Донбассом.

Сегодня мы достаточно долго наблюдали прямой диалог между Киевом и Донбассом, и это хорошо. Для согласования всех действий такой диалог необходим в прямом, ежедневном формате, особенно в современных условиях. Однако готовности конструктивно выполнять минские договоренности со стороны Киева нет, — цитирует Грызлова РИА Новости.

По его словам, представители ДНР и ЛНР были вынуждены обратиться с просьбой к координатору ОБСЕ, чтобы призвать Киев к диалогу. Однако власти Украины не намерены обсуждать вопросы с бывшими жителями Донбасса.

При этом представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи, — добавил Грызлов.

NEWS.ru передавал ранее, что Россия, ФРГ и Франция просят Киев и Донбасс поддержать перемирие.