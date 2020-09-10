Главы МИД России и КНР примут совместное заявление

https://static.news.ru/photo/dae3ae12-f413-11ea-95d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Ван И Фото: MFA Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И примут совместное заявление по итогам переговоров.

В пятницу, 11 сентября, в Москве начались двусторонние переговоры в очном формате с членом Госсовета, главой МИД КНР Ван И.

Открывая переговоры, Лавров отметил, что российская сторона очень ценит тесные товарищеские, партнёрские контакты в международных организациях, где они наращивают внешнеполитическую координацию и внешнеполитическую активность, особенно на фоне последних событий в мире.

И наша нацеленность на дальнейшее совершенствование этой работы в международных делах нашла отражение в совместном заявлении, которое мы сегодня примем, — цитирует ТАСС главу российского МИД.

Ранее Лавров и Ван И приняли участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Кроме того, министры провели трёхстороннюю встречу с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Ожидается, что на переговорах главы внешнеполитических обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического партнёрства в условиях эпидемиологической ситуации, а также уделят внимание практическим вопросам двусторонней повестки дня.

Накануне Лавров совершил официальный визит на Кипр. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье, кипрское урегулирование, восстановление регулярных контактов между странами. В рамках визита президент Кипра Никос Анастасиадис вручил главе МИД России высшую награду республики — Большой крест ордена Макариоса III, писал NEWS.ru.