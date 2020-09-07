Президент Кипра вручил Лаврову высшую награду страны

https://static.news.ru/photo/4c8167f2-f1a9-11ea-988a-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: МИД России

Президент Кипра Никос Анастасиадис вручил главе МИД России Сергею Лаврову высшую награду республики — Большой крест ордена Макариоса III.

Церемония награждения проходила в президентском дворце в рамках официального визита Лаврова на Кипр. Орден основан в 1991 году, назван в честь первого президента республики архиепископа Макариоса III.

У Лаврова также запланированы встречи с его кипрским коллегой Никосом Христодулидисом, спикером парламента Димитрисом Силлорисом и лидерами местных политических партий.

В ходе переговоров будут обсуждаться ситуация в Восточном Средиземноморье, кипрское урегулирование, восстановление регулярных контактов между странами. Планируется подписать ряд документов, в том числе программу консультаций между министерствами иностранных дел Кипра и России на 2021–2022 годы, сообщает телеканал RIK.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров был награждён казахстанским орденом «Барыс» І степени. Таким образом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад главы МИД РФ в развитие сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.