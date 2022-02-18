Глава МИД Франции прокомментировал «неизбежное вторжение» РФ на Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не реагировать на информацию о якобы «неизбежном вторжении» России на Украину, которая меняется изо дня в день. По его словам, которые приводит французский телеканал LCI, в нынешней ситуации необходимо сохранять хладнокровие и чувство реальности.

Всё возможно: как массивное вторжение российских сил на территорию Украины, так и дипломатическое решение, — сказал он.

Ле Дриан также подчеркнул единство западных стран, готовых к новым мощным санкциям против России в случае вторжения и одновременно к диалогу относительно Украины. Кроме того, он счёл позитивным шагом заявления российских властей о необходимости дипломатического решения проблем и о начале отвода войск от границы с Украиной, однако выразил скептицизм относительно их нынешней реализации. По его словам, необходимо констатировать не ротацию, а отвод ряда войск.

Ранее глава МИД Франции заявил, что норм, регулирующих стабильность в ЕС, больше не существует, что может дать РФ возможность стать постоянной угрозой на континенте даже в том случае, если Москва не вторгнется в Киев. Он также призвал к работе по обновлению структуры европейской безопасности. Комментируя информацию об отводе российских войск от границ с Украиной, глава французской дипломатии подчеркнул, что необходимо посмотреть, чем в итоге завершатся манёвры в Белоруссии, Чёрном море и рядом с украинскими границами.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times и многие другие издания, причём карта каждый раз была разной. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.

В ответ на эти предположения официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявленной даты иронично предложила «уточнить» свои прогнозы, чтобы можно было спланировать отпуск.