МИД Франции заявил о важности обновления структуры европейской безопасности

Норм, регулирующих стабильность в ЕС, больше нет — такую мысль озвучил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он также призвал к работе по обновлению структуры европейской безопасности, об этом сообщила газета Financial Times.

В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать всё, — отметил министр иностранных дел.

В то числе, по мнению главы МИД Франции, существующие договоры по контролю над вооружениями утратили своё значение и практически устарели.

Ле Дриан выразил мнение, что отсутствие регулирующих страбильность в Евросоюзе норм может дать РФ возможность стать постоянной угрозой на континенте, причём это может произойти даже в том случае, если Москва не вторгнется в Киев.

Глава французской дипломатии также прокомментировал информацию об отводе российских войск от границ с Украиной. Он подчеркнул, что необходимо посмотреть, чем в итоге завершатся манёвры в Белоруссии, Черном море и рядом с украинскими границами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится на пороге нового этапа развития ситуации по вопросам предоставления гарантий безопасности российских границ. Так она прокомментировал имеющиеся позитивные сигналы в ответах Запада на инициативы России по данному вопросу.