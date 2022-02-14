Захарова предложила Bloomberg уточнить прогноз по нападению РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Bloomberg уточнить информацию по якобы планирующемуся вторжению России на Украину. Ранее американское агентство сообщало, что оно запланировано на 15 февраля. Захарова в своём Telegram-канале отметила, что у журналистов осталось «пару часов для покаяния».

Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападет на Украину». Не хочет это средство массовой дезинформации (СМД) уточнить прогноз? <...> Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс, — написала дипломат.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили.

В свою очередь американский президент Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Глава Госдепа указал на «очень тревожные признаки российской эскалации». Среди них он назвал прибытие новых сил к украинской границе.