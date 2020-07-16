Глава Госсовета Татарстана обеспокоен не попавшей в Конституцию поправкой

https://static.news.ru/photo/3d82c5ba-c7ac-11ea-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о важной поправке, не попавшей в Конституцию. Это статус конституционных и уставных судов, который должен быть закреплён главным документом страны.

Эти суды, считает политик, помогают гражданам отстаивать свои права и полномочия.

Меня беспокоит, как и многих, что нам не удалось добиться, чтобы конституционный суд субъекта попал в Конституцию, конституционализировался. Мы стоим на позициях, что конституционное, уставное правосудие должно сохраниться в рамках 72-й и 73-й статей Конституции, — заявил Мухаметшин во время пресс-конференции о работе республиканского парламента в первом полугодии 2020 года.

Политик входил в рабочую группу по подготовке поправок, он добавил, что в данном вопросе не стоит «искать какого-то подвоха», пишет «Интерфакс». Конституционные и уставные суды расширяют возможности граждан получать разъяснения и консультации.

Конституционные суды в России действуют на территории 12 национальных республик, уставные — в Калининградской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге. Они рассматривают споры о разных уровнях компетенции, а также проверяют конституционность правоприменительной практики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что текст Конституции РФ с поправками, которые были приняты в ходе общероссийского голосования, выложили на официальном интернет-портале правовой информации. В общей сложности в Основной закон внесли 206 поправок.