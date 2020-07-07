ГД досрочно прекратила полномочия депутата Примакова

https://static.news.ru/photo/3b9fba00-c03b-11ea-be86-fa163e074e61_660.jpg Евгений Примаков Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Госдума на пленарном заседании приняла проект о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Примакова в связи с его переходом на новую работу.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной Думы Примакова Евгения Александровича <…> на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, — говорится в проекте постановления.

Примаков в своём заключительном слове поблагодарил коллег за работу и отметил, что последние два года послужили ему «хорошей школой законотворческой деятельности».

Я вижу наше дальнейшее сотрудничество исключительно дружественное, на это рассчитываю, поскольку те задачи, которые стоят передо мной теперь во главе Россотрудничества, конечно, те изменения, которые должны поддержать нашу «мягкую силу» <…> вряд ли получится, — сказал Примаков.

44-летний Евгений Примаков — член комитета Госдумы по международным делам. С начала 2000-х он работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги», был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Является внуком Евгения Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 1990-х годов.

Как писал NEWS.ru, о назначении Примакова главой Россотрудничества стало известно 25 июня. Он уже рассказал, что в ближайшее время планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «все необходимые процедуры» после своего назначения.

О том, что новым руководителем Россотрудничества может стать Евгений Примаков, ранее сообщала экс-глава организации Элеонора Митрофанова. Она рассказала, что покидает свой пост и с 11 июня переходит на должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в 2008 году. В настоящее время у агентства есть 97 представительств в 80 странах мира.